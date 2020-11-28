Диетолог сообщил о риске шизофрении из-за проблем с кишечником

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28.11.2020, 16:48, Разное

Исследователи давно доказали наличие взаимосвязи между ментальными проблемами людей и тонким кишечником. Они заявляют, что специфическая кишечная флора может вызывать даже шизофрению.
Лариса Табачникова, терапевт-диетолог, рассказала, что как и токсины, кишечные метаболиты являются ретрансляторами, поэтому от кишечной микробиоты многое зависит. Она вызывает не только болезнь Альцгеймера, нервные болезни детей, депрессии, но и даже шизофрению. Врачи имеют сводную таблицу, где перечислены психоневрологические состояния и есть пояснения об особенностях, наблюдающихся у людей при каждом из них.

Если люди придерживаются вегетарианского или веганского образа жизни, то во многих случаях говорят о том, что они склонны к анемии и нехватке витамина B12, но пока нет масштабных исследований на эту тему. Эксперт объясняет: он не может утверждать, что вегетарианцы легче переносят коронавирус, так как это недоказанные факты.

Специалист сообщает: в нынешние времена исследователи принимают участие в «гонке вооружений» за сенсациями, стремясь прославиться, но лучше всего дождаться доказанных фактов. Нельзя говорить об открытиях, пока они не будут подтверждены документами.



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