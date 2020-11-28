Медики назвали «забытое» масло, резко понижающее кровяное давление

28.11.2020, 16:48, Разное

Большинство людей страдает заболеваниями, связанными с высоким кровяным давлением, угрожающим их жизни, приводя к инфарктам и инсультам. Медики заявляют, что диета, включающая правильные масла, помогает стабилизировать состояние.

Специалисты советуют: для борьбы с проблемой можно пользоваться «забытым» маслом, используемым в кулинарии. Его можно получить из семян рапса сорта канола, относящегося к семейству капустных и известного как рапсовое масло. В нем содержатся мононенасыщенные жиры, которые эффективны в борьбе с гипертонией.

В рапсовом масле имеется небольшое количество омега-3, понижающих давление, и самый низкий уровень насыщенных жиров – 7%. Также в процессе нагревания масло канола выделяет мало дыма, свободных радикалов, опасных паров.

Высокое давление из-за растительных масел связывают с повышенной вазомоторной реактивностью сосудов и понижением уровня оксида азота. Присутствие в продукте переизбытка полярных соединений увеличивает риски возникновения гипертонии, а насыщенность мононенасыщенных жирных кислот его снижает.