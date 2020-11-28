Вираж самолёта в поддержку Артёма Дзюбы признан новой фигурой высшего пилотажа – «Удав Дзюбы»

28.11.2020, 16:17, Разное

Пилоты авиакомпании «Победа», выполнившие полет по фаллической траектории, случайно изобрели новую фигуру высшего пилотажа.

Международная авиационная федерация (МАФ) проанализировала исполненный в небе пируэт и констатировала, что никто ранее не делал подобных маневров. В федерации отметили высочайшее мастерство экипажа авиалайнера и способность к выполнению самых сложных элементов пилотирования пассажирским самолетом.

По мнению авиационных экспертов, рождение новой фигуры высшего пилотажа стало возможным благодаря комбинированию ранее известных фигур. Пилоты «Победы» смогли выполнить в небе сразу три технически сложнейших маневра: переворот Иммельмана, петлю Нестерова и уход в штопор. При этом все фигуры пилотажа были исполнены четко в соответствии с инструкциями пространственного маневрирования в воздушном бою и незаметно для всех пассажиров самолета, которые не почувствовали никаких перегрузок.

По просьбе летчиков Международная авиационная федерация присвоила новой фигуре высшего пилотажа название «Удав Дзюбы». Таким образом пилоты самолета хотели еще раз поддержать российского нападающего.