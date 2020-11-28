 

Оснований для введения полного локдауна нет – Арахамия

28.11.2020, 16:36, Новости дня

На данный момент нет оснований для введения в Украине жесткого карантина в связи с распространением коронавирусной инфекции. Как сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”, об этом 28 ноября после совещания лидеров парламентский фракций заявил глава фракции “Слуги народа” Давид Арахамия.

“По состоянию на сейчас у нас достаточно койкомест и нет оснований для введения полного локдауна. Мы еще раз услышали гарантии [от премьер-министра Дениса Шмыгаля], что парламент будет знать о введении локдауна минимум за семь дней, чтобы мы могли подготовиться и рассмотреть нужные законодательные инициативы”, – сказал нардеп.

Основанием для введения локдауна он назвал заполненность больниц и темпы распространения инфекции.

По словам Арахамии, на совещании Шмыгаль представил расчеты эпидемиологов, которые свидетельствуют: “чтобы локдаун сработал, нужно от 15 дней до трех недель, чтобы был ощутим какой-то эффект по снижению [заболеваемости]”.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

В Украине последние три дня фиксируются рекордные показатели заболеваемости COVID-19. Так, за предыдущие сутки болезнь подтвердили у более 16 294 тыс. пациентов, общее количество заразившихся превысило 709 тыс., из которых 335,3 тыс. выздоровели, более 12 тыс. умерли.

25 ноября стало известно, что Кабинет Министров и Офис президента Украины рассматривают возможность введения жесткого локдауна. В интервью главному редактору издания “ГОРДОН” Алесе Бацман заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко говорил, что решение о введении жесткого карантина может быть принято по итогам анализа эффективности “карантина выходного дня”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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