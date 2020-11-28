 

Украина не будет вводить локдаун в ближайшие недели – Ирина Геращенко

28.11.2020, 16:36, Новости дня

В Верховной Раде 28 ноября состоялось рабочее совещание, на котором обсудили важнейшие вопросы, в том числе и возможность введения локдауна. Об этом в своем Facebook написала нардеп от “Европейской солидарности” Ирина Геращенко.

“По локдауну, похоже, в ближайшие дни/недели не планируется. Что будет до нового года, пока не прогнозируют. Но, конечно, на все воля Божья и все зависит от количества инфицированных”, – отметила она.

https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/3490780837676371

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В Украине последние три дня фиксируют максимальную суточную заболеваемость COVID-19, за предыдущие сутки болезнь подтвердили у почти 16,3 тыс. пациентов, общее количество заразившихся достигло 709,7 тыс., из которых 335 тыс. выздоровели, а почти 12 тыс. умерли.

25 ноября стало известно, что Кабинет Министров и Офис президента Украины рассматривают возможные варианты введения локдауна из-за распространения заболеваемости COVID-19.

26 ноября министр внутренних дел Арсен Аваков призвал ввести локдаун по всей Украине на три-четыре недели как можно скорее. По его словам, нужно сформулировать в деталях программу компенсации, которую озвучил президент.

В интервью главному редактору издания “ГОРДОН” Алесе Бацман заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко говорил, что после третьих выходных “карантина выходного дня” (28–29 ноября) украинские власти примут решение, вводить локдаун или нет.

Сейчас в стране действуют ограничения “оранжевой” зоны карантина, а в субботу и воскресенье до конца ноября – “карантин выходного дня”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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