Для безопасности Европы нужны и деньги, и американцы

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28.11.2020, 16:34, Новости дня

После того как американские избиратели отстранили от власти «гробовщика НАТО» Дональда Трампа, у европейцев появилась надежда, что Джо Байден их не оставит один на один в случае возможного конфликта с Россией. Однако, как пишет Dagens Nyheter, всё не так однозначно, поскольку у США есть в мире и другие интересы. Поэтому нужно не только надеяться на американцев, но и самим вкладывать усилия и деньги.


Reuters

После распада Советского Союза российская армия лежала в руинах, однако после мощного наращивания вооружений и модернизации войск вооружённые силы РФ сегодня действуют слаженно и быстро. Как пишет Dagens Nyheter, Владимир Путин показал, что не принимает установившийся после Второй мировой войны миропорядок, согласно которому границы стран не передвигаются силой, и это будет иметь последствия для всех европейских стран.

Как отмечают журналисты издания в редакционной статье, после того как американские избиратели отстранили от власти «гробовщика оборонного альянса» Дональда Трампа, у европейцев появилась надежда, что Джо Байден их не оставит в беде. Однако, уверены авторы материала, к сожалению, не всё так однозначно.

У США есть в мире и другие интересы, и они уже не первое десятилетие жалуются на европейских нахлебников, которые не желают платить за собственную безопасность. В 2014 году НАТО решило, что в ближайшие десять лет её члены должны поднять траты на оборону до 2% ВВП, однако большинству из них до этой цели ещё очень далеко. 

«Байден на посту президента изменит тон, но не специфику требований», — считают в Dagens Nyheter.

Также, считают журналисты, мысль о том, что европейская армия в обозримом будущем сможет самостоятельно охранять границы Европы без помощи США и ядерного зонтика, — это утопия. Напротив, всем надо надеяться, что Джо Байден отменит решение Трампа вывести американские войска из Германии.

«Немецкому правительству не следует строить газопроводы вместе с Путиным. А французскому пора перестать верить, что российский президент станет партнёром Европы сразу, как только будут сняты санкции. Избрание Джо Байдена даёт западным демократиям шанс начать всё заново. В трансатлантическом договоре есть внутренняя мощь, просто Европе (в том числе британцам) и США нужно вкладывать в него усилия — и деньги», — заключают авторы материала.



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