 

В операционной системе Windows 7 выявлена уязвимость нулевого дня

28.11.2020, 16:30, Новости дня

Французский специалист по кибербезопасности Клемент Лабро заявил, что случайно обнаружил серьезную уязвимость в операционной системе Windows 7. Речь идет о так называемом 0-day, который, кстати, есть и в другой операционке Windows Server 2008.

По словам эксперта, это серьезная ошибка в настройке ключей, которая позволяет атаковать устройства. Однако вряд ли разработчик предоставит пользователям необходимые исправления. Скорее всего, компания вовсе не станет заниматься этой проблемой.

Напомним, что официально обе операционные системы внесены в список устаревших. Поддержка для них уже прекращена, хотя значительная часть компьютеров до сих пор работает на данных ОС. По крайней мере, фанатов Windows 7 в мире еще очень много.



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