На европейском рынке резко упала доля Huawei

28.11.2020, 16:30, Новости дня

Недорогие и надежные устройства, выпущенные под китайским брендом Huawei, ранее занимали 20% европейского рынка электроники. Однако в силу известных причин их доля начала стремительно падать. Только в третьем квартале Huawei потерял почти 60 процентов продаж. Теперь его доля в ЕС – 8,8%.

Тем временем Samsung занимает 35,6% европейского рынка, хотя поставки в третьем квартале снизились с 11 до 10,3 млн устройств. Apple, занимающий второе место в рейтинге популярности, за три месяца сумел продать в ЕС 8,2 млн смартфонов, что обеспечило 28,5% продаж в данном сегменте.

Компания Xiaomi отгрузила 3,7 млн смартфонов, получив 12,8% рынка. Интересно, что данный производитель сумел нарастить продажи более чем на 150 процентов.