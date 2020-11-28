Фригидная и неполноценная – Личное мнение

28.11.2020, 16:22, Разное

Одна из самых красивых женщин современности Холли Берри оказалась втянута в скандал.

«Мы не знаем, что происходило в спальне. Может, она как Холли Берри», — заявила в эфире популярного подкаста Лиза Рэй Маккой, намекая на давно циркулирующие слухи о полной фригидности 54-летней Холли Берри.



Фото: Кинопоиск

Что удивительно, большая актриса, мультимиллонерша, красивейшая, несмотря на годы, женщина не проигнорировала этот высер, а бросилась отвечать.

Фригидная, вы считаете? Спросите моего бойфренда, он расскажет всё, что вам нужно знать, парировала Холли Берри.

То есть, дожив до седых волос на лобке, имея миллионы, всемирную известность, красоту, женщина не смогла равнодушно пожать плечами и забыть о словах какой-то там подкастницы.

Ответ Холли Берри явно намекает, что слова Маккой о фригидности задели её. Оскорбили. Унизили.

Как видите, даже в странах победившего феминизма, равноправия и толерантности, всего добившаяся женщина всё равно оценивает себя с позиции, насколько она хорошо в себя даёт слить.



«Жена добрая, трудолюбивая, молчаливая – венец своему мужу», Домострой. Короче, в ногах сиди. Фото: Соцсети

Нет ли во мне фригидности? Полноценна ли я? Достаточно ли качественно сосу? С радостью ли даю? Демонстрирую ли я энтузиазм, когда мне предлагают вставить?

При отрицательных ответах на эти вопросы женщина сама себя чувствует неполноценной. Настолько, что кидается оправдываться, призывая в свидетели своего бойфренда!

Шовинисты-мужчины считают, что их членик — идол для молитвы женщины. Не молишься на пенис? Ты просто выродок. Стыдно, женщина, если ты не даёшь, мы тебя осуждаем. Да что там — мы? Ты сама должна стыдиться своей фригидности, неполноценная!

Зайки, я вам так скажу: вот свиньи обожают трахаться. Делает ли это свинью человеком? Нет. Оценивать себя с точки зрения своего либидо означает быть животным, а не человеком.

Фригидна ты или нимфоманка, не имеет никакого значения в современном мире. Ты можешь трахаться, можешь не трахаться — ни в том, ни в другом случае нет ничего постыдного для тебя.

Хватит уже считать себя дырками, единственное предназначение которых — быть ёмкостью, куда сливает твой хозяин.

Стыдитесь своей фригидности?