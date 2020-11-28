 

В США установлен новый рекорд по заболевшим коронавирусом

28.11.2020, 16:20, Новости дня

Число инфицированных коронавирусом в США достигло рекордной отметки – за сутки заболели более 205 тыс. человек, свидетельствуют данные университета Хопкинса.

Суточный прирост инфицированных COVID-19 в стране составил 205 тыс. 557 человек, передает РИА «Новости».

Количество скончавшихся от вируса за прошедшие сутки превысило отметку 1,4 тыс. человек. Всего же с начала пандемии в Соединенных Штатах выявили свыше 13 млн заболевших, из которых умерли более 264 тыс. Во всем мире заболели заразились более 61 млн человек, умерли свыше 1,4 млн.

Предыдущий рекорд США по инфицированных коронавирусом был зафиксирован 20 ноября, когда суточный прирост составил 195 тыс. 542 человека.



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