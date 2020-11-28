Американский авианосец «Нимиц» отправился в Персидский залив

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28.11.2020, 16:20, Новости дня

Авианосец ВМС США «Нимиц» был отправлен на этой неделе в Персидский залив, сообщила пресс-секретарь 5-го оперативного флота американских ВМС Ребекка Ребарич.

«Не было никаких конкретных угроз, которые спровоцировали возвращение ударной группы авианосцев «Нимиц». Эти действия гарантируют достаточный потенциал для реагирования на любую угрозу и сдерживания любого противника, направленного против нас во время сокращения сил», – цитирует Ребич Reuters.

Она уточнила, что передислокация авианосца была связана с выводом войск США из Ирака и Афганистана.

В сентябре авианосная ударная группа ВМС США вошла в Персидский залив.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп выразил надежду на возвращение всех американских военных из Ирака и Афганистана к маю 2021 года. Днем ранее появились сведения, что Трамп собрался оставить в Афганистане и Ираке по 2,5 тыс. военных США. К середине ноября контингент ВС США в Афганистане насчитывал около 4,5 тыс. человек, в Ираке находились около 3 тыс. американских военных. Между тем, в начале октября Трамп заявлял, что американские войска должны вернуться из Афганистана к Рождеству.



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