Политолог обнародовал сценарий свержения Лукашенко: Против него выступят силовики

28.11.2020, 15:56, Разное

Александр Лукашенко очень крепко схватил власть и не планирует ее отпускать. Последнее время Батька стал заметно уверенней в своей риторике, поскольку заручился поддержкой Москвы.

При этом диктатор, по мнению многих экспертов, позволяет себе лишнего. В Кремле ждут, когда Александр Григорьевич выполнит свои обещания и проведет досрочные выборы после принятия новой конституции. Белорусский президент пока делать этого не торопится.

Политолог Аббас Галлямов обнародовал свою версию того, как Лукашенко будет оставлять пост главы республики. Эксперт убежден, что точкой кипения станут выборы в горсоветы страны. Последний диктатор Европы попробует протолкнуть своих кандидатов, чем спровоцирует всплеск недовольства.

При этом Лукашенко рискует потерять последнюю популярность уже в глазах окружения. Этот вариант опасен тем, что тогда против батьки выступят силовики, которых он так долго прикармливал. Такой сценарий подразумевает, что свержения Лукашенко уже будет не избежать, резюмировал Галлямов в эфире радиостанции “Эхо Москвы”.

Напомним, ранее Лукашенко рассказал о якобы перехваченном разговоре Тихановской с представителями оппозиции. По заверениям Батьки, его оппонент открестилась от своих полномочий перед западными кураторами.