Иммунолог объяснил, куда деваются антитела к коронавирусу со временем

28.11.2020, 15:54, Разное

Иммунолог Сергей Леонов объяснил, куда исчезают антитела, вырабатываемые после перенесенного коронавируса. По его словам, они могут сохраняться в организме в течение нескольких месяцев, потом их количество постепенно снижается.

Врач отмечает, что не стоит переживать по этому поводу. В данном случае наблюдается нормальное с физиологической точки зрения состояние иммунитета. При повторном столкновении с коронавирусом организм снова довольно быстро нарастит титр антител. Если даже инфекция и проникнет внутрь, то будет сразу же ликвидирована.

Организм человека содержит клетки памяти, которые уже знают, как производить антитела. Эти элементы начинают продуцироваться мгновенно. В целом у людей есть множество антител от различных бактерий или же вирусов, здесь не идет речь только о коронавируса. Если организм будет пытаться сопротивляться всем патогенам, то никакой иммунитет не выдержит этого, пишет «Политэксперт».