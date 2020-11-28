 

В резиденцию принца Гарри и Меган Маркл переехала беременная принцесса Евгения

28.11.2020, 15:54, Разное

Коттедж Фрогмор, который представители СМИ назвали «домом раздора», встретил новых хозяев. В бывшую резиденцию принца Гарри и его супруги Меган Маркл недавно переехала принцесса Евгения с мужем Джеком Бруксбэнком, которые ждут ребенка.
Королева Елизавета II презентовала коттедж герцогу и герцогине Сассекским за месяц до их бракосочетания. Пара вила там семейное гнездо, пока не приняла решение сменить свою жизнь и больше не выполнять обязанности членов королевской семьи. После того, как Меган Маркл и принц Гарри переехали в США, резиденция какое-то время пустовала. Беременная принцесса заселилась туда в начале этого месяца. При этом, королеву Елизавету II в известность никто не поставил. Как сообщают журналисты, Джек Бруксбэнк и принцесса Евгения спросили разрешения напрямую у принца Гарри и его супруги. По словам официальных представителей Букингемского дворца, данная резиденция является частной собственностью герцогов Сассекских, поэтому они вправе заключать любые договоренности по поводу жилья.

Теперь принцесса Евгения, которая ждет пополнения, будет рядом со своим родителями и королевой Елизаветой II. Согласно слухам, весной в коттедж Фрогмор должны были въехать принцесса Беатрис с супругом Эдоардо, но, они приняли решение поселиться в другом месте.



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