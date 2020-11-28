 

Компания Samsung показала смартфоны в новом форм-факторе

28.11.2020, 15:54, Разное

Инженеры Samsung работают над созданием уникальных смартфонов. Пресс-служба южнокорейской компании продемонстрировала изображение устройств в новом форм-факторе «гармошки» и свитка.
Развитие индустрии мобильных технологий заставило производителей искать новые решения для привлечения внимания потенциальных потребителей. На смену обычным моноблочным смартфонам пришли аппараты со складывающимися корпусами, но и здесь Samsung смогла найти сферу для дальнейшего усовершенствования. Новые устройства напоминают ранее выпущенный Galaxy Fold, однако их дисплеи смогут сгибаться одновременно в двух местах. Для этого девайс снабдили соответствующими шарнирами, новый форм-фактор смартфона напоминает гармошку.

Ранее о разработке подобных устройств заявляли разные производители. В частности, TCL уже успела продемонстрировать дебютный аппарат такого рода, теперь «гармошки» готовится выпускать Samsung. В раскрытом виде площадь экрана новинки увеличивается почти втрое, таким образом, гаджет является не только смартфоном, но и удобной заменой планшету. Как предполагают в южнокорейской корпорации, с ним будет удобнее просматривать и редактировать любые данные в Сети или записанную информацию на флэш-памяти аппарата.

Еще один гаджет, продемонстрированный Samsung, – смартфон-свиток со скручивающимся в трубочку дисплеем. Эта инновация полезна для любителей создавать емкие текстовые и графические файлы. Дополнительная площадь при развертывании экрана позволяет разместить на нем полноценную экранную клавиатуру. Как предполагают эксперты, обе инновации могут представить официально на пресс-конференции в начале 2021 года.



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