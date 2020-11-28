 

Зеленский поручил выделить средства на достройку музея Голодомора

28.11.2020, 15:42, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров выделить средства на достройку комплекса Национального музея Голодомора-геноцида в Киеве. Об этом сообщает президентская пресс-служба.

“Проект Национального музея Голодомора-геноцида очень важный для Украины: для нашей истории и будущего. Были определенные проблемы с финансированием этого проекта. Однако такие проекты должны выполняться в обязательном порядке. Я дал поручение Кабинету Министров, и уже в понедельник этот вопрос будет решен. Проект будет обязательно завершен”, – сказал Зеленский.

Как отмечается в сообщении пресс-службы, 30 ноября Кабмин подготовит распоряжение, которое откроет возможности для дофинансирования проекта комплекса Национального музея Голодомора-геноцида.

Строительство мемориального комплекса памяти жертв Голодомора начали еще в 2008 году, но построили только первую очередь. Строительству второй очереди, собственно самого музея, помешала, как отмечают в комплексе, смена власти в 2009 году. К этому вопросу удалось вернуться только в 2016 году.

Директор ООО “Проектные системы ЛТД”, которое разрабатывало первую и вторую очередь проекта, Игорь Марков сообщал, что музей расположится в Панкратовом овраге и будет трехэтажным.

В музее планируют разместить постоянную экспозицию и временные выставки, кинозал, конференц-залы, административные помещения, учебные классы, где смогут проводить занятия школьники. Генеральный проектировщик добавил, что в музее предварительно планируют разместить кафе со свежим хлебом.

Голодомор 1932–1933 годов – массовый голод, который привел к многомиллионным человеческим жертвам в сельской местности на территории Украинской ССР. На сайте музея Голодомора отмечается, что общее количество умерших из-за голода тех годов достигает 7 млн человек. В Украине Голодомор рассматривается как акт геноцида украинского народа, инспирированный правительством СССР.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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