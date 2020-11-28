 

Тихановская: По международным законам Крым – это Украина. Но имеем то, что имеем

28.11.2020, 15:42, Новости дня

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что в соответствии с международным правом Крым является частью Украины. Об этом она сказала в интервью “Радіо Свобода”.

На уточняющий вопрос, кому принадлежит Крым де-факто, оппозиционерка отметила: “Имеем то, что имеем”.

Во время предвыборной кампании, в ходе которой Тихановская боролась за пост президента Беларуси, она сначала отказалась комментировать российскую оккупацию Крыма, а позже озвучивала позицию, принятую в Беларуси, о том, что Крым де-юре украинский, а де-факто российский.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Юридически Беларусь не признавала Крым территорией России.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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