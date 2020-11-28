 

Британский астронавт вспомнил, как принял российскую мочу за НЛО

28.11.2020, 15:40, Новости дня

Британский астронавт Тим Пик вспомнил момент, когда ему показалось, что он видел в космосе НЛО во время своего шестимесячного пребывания на МКС в 2015 году, пишет The Independent. По словам астронавта, четыре выстроившихся в ряд огонька, которые он принял за далёкие огни инопланетных кораблей, оказались каплями мочи, вытекавшими из российской исследовательской станции.


Reuters

Британский астронавт Тим Пик, который стал первым представителем Великобритании, присоединившимся к экипажу МКС, и  провёл на борту космической станции шесть месяцев в 2015 году, в эфире телепередачи «Шоу Грема Нортона» вспомнил момент, когда ему показалось, что он видел в космосе НЛО, пишет The Independent.  Майор Пик рассказал, что однажды увидел «три огонька, движущихся в ряд», после чего к ним присоединился четвертый.

«Мы были озадачены, пока не поняли, что то, что мы считали далекими огнями инопланетных космических кораблей, на самом деле было очень близкими маленькими каплями», — признался астронавт.

По словам Пика, на самом деле, это была жидкость, вытекавшая из российской исследовательской станции, мгновенно кристаллизовавшаяся и отражавшая свет. «То, что мы видели, было российской мочой», — пояснил британец.

Как передаёт газета, майор Пик надеется вернуться в ближайшие несколько лет в космос, несмотря на тревогу, которую он испытал во время своей первой миссии.«Я бы с удовольствием вернулся, безусловно. Вообще-то, мы все планируем вторую миссию до 2024 года. Я жду у телефона», — сообщил Пик.



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