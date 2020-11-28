В центре Неаполя появился стихийный мемориал в память о Марадоне

28.11.2020, 15:40, Новости дня

Неаполитанцы были потрясены известием о смерти Диего Марадоны, который когда-то блестяще выступал за местный футбольный клуб «Наполи». В центре города появился даже импровизированный «храм памяти», куда люди приходят и приносят записки, цветы и свечи, чтобы отдать дань памяти своему кумиру, передаёт Euronews.

Известие о скоропостижной смерти Диего Марадоны потрясла не только его соотечественников, но и любителей футбола во всём мире. Особенно много поклонников у аргентинского футболиста в итальянском городе Неаполь, за футбольный клуб которого он выступал с 1984-го по 1992 год.

Благодаря Марадоне клуб «Наполи» впервые в своей истории одержал победу в чемпионате Италии и завоевал кубок УЕФА. В ночь на среду в центре Неаполя спонтанно возникло что-то вроде святилища, посвящённого футболисту, к которому пришли сотни неаполитанцев и гостей города.

МУЖЧИНА: Я пришёл сюда, потому что умер мой отец — Марадона был для меня как отец родной!

ДЕВУШКА: Я аргентинка. В этот ужасный момент я чувствую здесь нечто прекрасное — любовь неаполитанцев к этому аргентинцу! Из-за этого я чувствую себя здесь как дома. Мы испытываем то же чувство: боль. Он умер, но будет жить вечно!

ЛУКА ПАЛАМАРА, корреспондент Euronews: Неаполь был потрясён известием о его смерти. Здесь, в центре города, продолжается спонтанное собрание людей, посвящённое памяти их героя, которому они соорудили настоящий храм, потому что они воспринимают его как своего кумира.

МУЖЧИНА: Я здесь, чтобы поклониться богу. Он второй по важности для нас, после святого Януария — он столько для нас сделал! Своей игрой он прославил нас во всём мире.

Помнят о Марадоне и в Риме. Как сообщили в пресс-службе Ватикана, папа Франциск вспоминает с теплом о встречах со своим знаменитым соотечественником и молится за упокой усопшего.

Дата выхода в эфир 26 ноября 2020 года.