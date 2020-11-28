 

В центре Неаполя появился стихийный мемориал в память о Марадоне

28.11.2020, 15:40, Новости дня

Неаполитанцы были потрясены известием о смерти Диего Марадоны, который когда-то блестяще выступал за местный футбольный клуб «Наполи». В центре города появился даже импровизированный «храм памяти», куда люди приходят и приносят записки, цветы и свечи, чтобы отдать дань памяти своему кумиру, передаёт Euronews.

Известие о скоропостижной смерти Диего Марадоны потрясла не только его соотечественников, но и любителей футбола во всём мире. Особенно много поклонников у аргентинского футболиста в итальянском городе Неаполь, за футбольный клуб которого он выступал с 1984-го по 1992 год. 

Благодаря Марадоне клуб «Наполи» впервые в своей истории одержал победу в чемпионате Италии и завоевал кубок УЕФА. В ночь на среду в центре Неаполя спонтанно возникло что-то вроде святилища, посвящённого футболисту, к которому пришли сотни неаполитанцев и гостей города.

МУЖЧИНА: Я пришёл сюда, потому что умер мой отец — Марадона был для меня как отец родной!

ДЕВУШКА: Я аргентинка. В этот ужасный момент я чувствую здесь нечто прекрасное — любовь неаполитанцев к этому аргентинцу! Из-за этого я чувствую себя здесь как дома. Мы испытываем то же чувство: боль. Он умер, но будет жить вечно!

ЛУКА ПАЛАМАРА, корреспондент Euronews: Неаполь был потрясён известием о его смерти. Здесь, в центре города, продолжается спонтанное собрание людей, посвящённое памяти их героя, которому они соорудили настоящий храм, потому что они воспринимают его как своего кумира. 

МУЖЧИНА: Я здесь, чтобы поклониться богу. Он второй по важности для нас, после святого Януария — он столько для нас сделал! Своей игрой он прославил нас во всём мире. 

Помнят о Марадоне и в Риме. Как сообщили в пресс-службе Ватикана, папа Франциск вспоминает с теплом о встречах со своим знаменитым соотечественником и молится за упокой усопшего.

Дата выхода в эфир 26 ноября 2020 года. 



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.08 / Лукашенко назвал Тихановскую и ее соратниц «несчастными девчонками»

08.09 / Китайский кроссовер GAC GS5 доступен в продаже в России

09.09 / Мужчина с топором разнес полки с товарами в гипермаркете Санкт-Петербурга

11.11 / Корабль Королевского флота заметил российские военные корабли в британских водах

26.06 / «Вести» узнали место Украины в мировых рейтингах

26.06 / Лукашенко согласился принять участие в открытии мемориала подо Ржевом

24.09 / Трамп не стал давать обещания мирно передать власть в случае поражения на выборах

22.11 / Белоруссия решила ввести санкции против руководства ЕС

07.08 / Причиной взрыва в порту Бейрута назвали возгорание во время сварочных работ

05.10 / В Киевской области разбился мотодельтаплан, есть погибшие

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска