Не хватает данных — AstraZeneca проверит свою вакцину дополнительными испытаниями

28.11.2020, 15:40, Новости дня

Компания AstraZeneca проведёт дополнительное испытание своей вакцины, поскольку исследование, показавшее 90%-ную эффективность, как выяснилось, было проведено случайно, передаёт Sky News. При этом в компании отметили, что новое исследование не приведёт к задержкам с получениям одобрения со стороны регулирующих органов.

Когда производители оксфордской вакцины объявили о том, что её эффективность составляет 90%, появилось чувство явного облегчения. Но была одна загвоздка. Эти результаты были получены в ходе двух исследований с разными дозировками, причём исследование, показавшее 90%-ную эффективность, было проведено случайно.

Эксперты заявляют, что это хорошая новость. Но всё это может говорить и о том, что для надлежащей оценки препарата не хватает данных.

ДЖУЛИАН ТАНГ, вирусолог из Лестерского университета: Тут могут быть определённые сомнения. Возможно, это в какой-то мере счастливая случайность. Но дело вот в чём: результаты исследования с малой дозой недостаточно высоки, чтобы это испытание внушило в вас уверенность в том, что при данной эффективности препарата его можно применять к более широким слоям населения.

Сейчас именно это, возможно, более всего способствует задержкам, цель которых — прояснить этот вопрос с регулирующими органами и понять, можно ли лицензировать вакцину и приступать к её реализации.

AstraZeneca — производитель оксфордской вакцины — не согласен с этим. Глава компании заявил, что будет проведено ещё одно глобальное испытание для тестирования второй дозы, но это не приведёт к задержкам с одобрением со стороны регулирующих органов.

Решение будет принято в одном из этих небоскрёбов, в штаб-квартире независимого регулятора — Агентства по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения.

РОУЛАНД МАНТОРП, корреспондент Sky News: Момент истины для сотрудников регулирующего органа, располагающегося в том здании. Им предстоит принять решение, которое может отразиться на миллионах людей не только в этой стране, но во всём мире. И тут кроется парадокс: чтобы всё это работало, нам нужно быть уверенными в том, что они не поддаются давлению. Даже если это будет означать принятие решений, которые нам не нравятся.

Бывший сотрудник регулирующего органа заявляет, что именно так всё и будет.

СТИВЕН ЭВАНС, профессор фармакоэпидемиологии: Внимание общественности, возможно, заставляет чаще ошибаться, однако вы не меняете методы своей работы. Вы не начинаете действовать иначе из-за внимания со стороны СМИ. Вы пытаетесь быть последовательным в ваших действиях.



Когда на кону миллиарды, при этом миллионы людей сидят на карантине, даже небольшая задержка может приводить к большим расходам. Но учёные уверены: дешёвая и простая в обращении оксфордская вакцина будет работать. Поэтому, в общем и целом, задержка — это хороший повод для беспокойства.

РОБЕРТ УИНСТОН, профессор Имперского колледжа Лондона: Мы в настоящий момент крайне голодны. Когда вы голодны, ваш аппетит к чему-то хорошему, скорее всего, будет повышенным. И в этом кроется небольшая проблема. Нам следует быть осторожными и стоит воздерживаться от излишнего энтузиазма. Но я думаю, что нам не следует отказываться от базового ощущения того, что нам в настоящий момент открылось нечто реально хорошее.

Впереди нас ждёт новая информация, которая позволит дать полную оценку. Однако сейчас регулятору предстоит найти правильный баланс между риском и наградой. Роуланд Манторп. Sky News.

Дата выхода 26 ноября 2020 года.