Участник стрельбы в школе в Нальчике рассказал о начале конфликта с учителем

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28.11.2020, 15:26, Новости дня

Школьник из лицея № 2 в Нальчике, в котором учитель открыл стрельбу во время драки с учениками, рассказал о начале конфликта, отметив, что преподаватель оскорблял и издевался над детьми.

По словам мамы школьника, сын на учителя жаловался давно. Новый конфликт начался еще на прошлой неделе, когда преподаватель спросил, где классный журнал. Молодой человек ответил, что не знает, а в ответ получил море оскорблений и толчок за плечи. Юноша пригрозил, что пожалуется своему дяде, чем вызвал со стороны учителя только насмешки, передает телеканал «360».

«Сегодня он пришел и говорит, эй, гусь, где твой дядя? Давай я его сам найду. Я уже долго терпел, а тут он меня назвал гусем, перед всем классом и я позвонил дяде», – рассказал школьник.

По словам матери юноши, брат ее мужа действительно пришел в школу поговорить с учителем вместе со своими приятелем. В итоге началась драка. Когда она прекратилась, мужчины пошли в кабинет директора писать жалобу на преподавателя, а сам учитель побежал к машине, где взял нож и пистолет. По ее словам, учитель забежал и стал кричать, что всех расстреляет. «И вот этот мальчик, который пришел с дядей, они стали пытаться отобрать пистолет и он в него выстрелил», – рассказала она.

У этого учителя уже были проблемы с наркотиками пять лет назад, подчеркнула мать школьника. Женщина отметила, что брата ее мужа задержали по факту нападения. Что будет с ним дальше она не понимает, но полностью уверена, что учитель сам спровоцировал конфликт.

Напомним, в лицее № 2 в Нальчике произошла драка между учениками и одним из учителей. Обороняясь от нападавших, учитель открыл стрельбу в воздух из травматического пистолета. При стрельбе пострадали два человека, в том числе сам педагог, который находится в реанимации в состоянии средней тяжести.



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