 

РПЦ высказалась за создание «религиозной ООН»

28.11.2020, 15:26, Новости дня

Всемирной организации, объединяющей представителей разных конфессий, на данный момент нет, поэтому ее создание – правильная инициатива, сообщил председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион.

«Это правильная инициатива, потому что всемирной организации, которая бы объединяла религиозные конфессии, не существует», – сказал митрополит Иларион в эфире телеканала «Россия 24», отвечая на вопрос, стоит ли создать Организацию религиозных наций наподобие ООН, передает РИА «Новости».

По его словам, есть межхристианские организации, например, Всемирный совет церквей, который объединяет более 300 христианских церквей и организаций, «но всемирного межрелигиозного форума нет». Он отметил, что создать такую организацию «будет трудно». «Если количество стран исчисляется десятками (по данным сайта ООН, в нее входит 193 страны – прим. ВЗГЛЯД.), то количество религиозных организаций исчисляется миллионами.

По его словам, некоторые из них централизованные, как Русская православная церковь, а некоторые децентрализованы, и поэтому непонятно каким образом они будут представлены в такой организации, непонятно.

«Но очевидно, что диалог между религиозными конфессиями – веление времени. Поэтому чем больше будет таких организаций, тем лучше», – добавил представитель Русской православной церкви.

Ранее в РПЦ призвали защитить христиан от новых технологий. Замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе считает, что дефицит регулирования в сфере цифровых технологий ущемляет права тех, кто не желает пользоваться новыми технологиями, в том числе христиан.



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