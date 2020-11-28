В Великобритании дерево сменило пол

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28.11.2020, 15:26, Новости дня

Одно из древнейших деревьев в британском Уэльсе, растущее в небольшой деревне недалеко от Брекона, сменило пол на женский, пишет местное издание The Brecon and Radnor Express.

Данный факт выяснился, когда на тисе возрастом около трех тысяч лет появились ягоды: у этих деревьев мужского пола есть небольшие шишки, а у женских – ярко-красные ягоды, передает РИА «Новости».

Как отметила пресс-секретарь благотворительной организации по сохранению лесных угодий Woodland Trust Руби Харрисон, подобный переход может быть реакцией на стресс или на изменение окружающей среды.

В сентябре Великобритания подверглась нападению гигантских немецких «пьяных» ос, которые очень агрессивны и могут без причины нападать на людей.



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