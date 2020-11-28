 

Профессор Соловей выразил уверенность в скором уходе Лукашенко: До осени 2021 года

28.11.2020, 15:02, Разное

Александр Лукашенко по сей день остается у власти, несмотря на продолжающиеся протесты и давление Европейского союза. По всей видимости, Батька стал чувствовать себя уверенней после того, как дал некоторые обязательства российской стороне и получил ряд гарантий.

Так или иначе, Александр Григорьевич не торопится выполнять обещания, данные Москве. Ни для кого не секрет, что последний диктатор Европы неоднократно говорил о необходимости принятия новой конституции. При этом Лукашенко заверил, что в досрочных президентских выборах участвовать не будет. Недавно стало известно, что Батька резко сменил риторику на прямо противоположную.

Знаменитый политолог Валерий Соловей выразил убеждение, что Александр Лукашенко не останется у власти надолго. Профессор даже обозначил сроки предположительной отставки Батьки. Соловей полагает, что Лукашенко оставит президентский пост до осени 2021 года.

При этом Александр Григорьевич планирует провести вышеупомянутые досрочные выборы на подходящих ему условиях. По этой причине Батька и старается погасить народный протест, резюмировал российский эксперт.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.10 / Жена Эммануила Виторгана показала особенность младшей дочери: «Разного цвета глаза»

19.08 / В белорусских автозаках перенесут выхлопную систему во внутреннюю кабину для сокращения выбросов в атмосферу

04.07 / Мнение: Кому можно распространять фейки?

22.09 / «Простой смутьян из интернета»

11.03 / Мнение: История о ночном клубе

17.09 / Будет ли вторая волна? – Личное мнение

25.08 / Ученые обнаружили связь между избыточным весом и быстрым старением головного мозга

01.08 / Раскопки археологов помогли найти причину последнего оледенения

29.07 / 5 причин завести чайный гриб в банке

04.08 / Доктор стоматологии рассказала о целебных свойствах брусники

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска