Отец Константина Крюкова живет за границей и почти не общается с внучкой

28.11.2020, 15:00, Разное

Отец актера Константина Крюкова Виталий уже давно перебрался за границу и активно строит там собственный ювелирный бизнес. Как признался артист, его родственник практически не видит и не общается с внучкой Юлией, которой уже 13 лет.

Как отметил Константин Крюков, старшая наследница внешне очень напоминает деда. Кроме этого, у них есть схожие черты характера. Однако родные люди видятся очень редко и практически не общаются друг с другом. При этом актера удивляет то, что Юлия часто говорит словами деда. Раньше он думал, что такие совпадения невозможны, пока лично в этом не убедился. 13-летняя девочка родилась в браке с наследницей «угольного бизнесмена» Евгенией Варшавской. Союз продлился всего два года, но ради дочери Константин Крюков сохранил с экс-супругой достаточно хорошие отношения. Юлия много времени проводит с отцом и живет в его доме.

Отец артиста закончил МГИМО и является доктором философских наук. Мать Крюкова Алена Бондарчук ушла из жизни 11 лет назад. 48-летняя сестра режиссера Федора Бондарчука продолжительное время боролась с онкологическим заболеванием.

Весной актер заинтриговал поклонников заявлением о том, что он давно мечтал о пополнении в семье. Константин Крюков показал, что теперь они с женой Алиной будут воспитывать щенка, которого назвали Боно. Друзья во время самоизоляции решили порадовать артиста и подарили ему породистого малыша смесь йоркширского терьера и пуделя.