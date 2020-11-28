 

Ученые из Китая считают, что первоисточником COVID-19 стала Индия

28.11.2020, 15:00, Разное

Китайские исследователи после проведения многочисленных исследований пришли к выводу, что первоисточником COVID-19 была не их страна, а Индия. Люди и животные из-за сильной жары вынуждены были пить воду из одного и того же источника.
Исследователи из Китая подготовили ряд доказательств, с помощью которых могут аргументировать свое предположение. Кроме Индии, речь идет и о других государствах, среди которых Греция, Италия, США, РФ и Чехия. Но именно в Индии была самая приятная обстановка для возникновения и дальнейшего развития коронавируса, полагают они. Вероятнее всего, инфекция возникла жарким летом, после чего через зараженную воду попала на территорию Китая.

Дэвид Робертсон, который работает в Университете Глазго, убежден, что предположения китайских ученых некорректны. Власти Китая уже неоднократно пытались переложить ответственность на другое государство. Кроме этого, с Индией у них сейчас натянутые отношения из-за спорной границы.

В поддержку эксперта высказались и представители ВОЗ, которые заявляют, что источник COVID-19 находится в Китае. Как доказательство они привели результаты филогенетического анализа. Благодаря мутации вируса можно отследить его исходную версию. По словам китайских исследователей, в Бангладеш и Индии были выявлены образцы, в которых самый низкий уровень мутаций. Поэтому нельзя исключать тот факт, что коронавирус мог появится именно там, и было это в июле-августе 2019 года.



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