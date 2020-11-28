 

Наталья Подольская рассказала о своих планах на Новый год

28.11.2020, 15:00, Разное

Певица Наталья Подольская поинтересовалась у своих подписчиков, где они будут встречать Новый год. Она поделилась и своими планами, признавшись, что проведет праздник в кругу семьи дома.
Супруга Владимира Преснякова-младшего спросила у фолловеров, кто уже нарядил елку. Свой пост Наталья подольская сопроводила снимком с мужем во время съемок новогодней программы. Пара была запечатлена на фоне большой ели. Для участия в передаче певица выбрала платье в пол черного цвета с разными фактурами. Артист был в стильном костюме в тон наряда супруге.

По словам 38-летней исполнительницы, Новый год они будут встречать дома, так как совсем недавно у них появился младший сын Иван. Малышу всего месяц, поэтому звезды лучше останутся вместе с детьми и проведут праздник в кругу семьи. Наталья Подольская поделилась секретом с поклонниками по поводу Нового года. В 21 или 22 часа они включат на телефоне бой курантов и подарят наследникам подарки. Таким образом, Новый год наступит для детей раньше и они пойдут спать, а родители смогут встретить 2021 год, как и полагается, в 00:00.

Ранее Наталья подольская призналась, что ее второй материнский опыт очень сильно отличается от первого. С Ваней певица чувствует себя более расслаблено и не так сильно переживает и тревожиться за ребенка.



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