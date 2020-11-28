Украинскому шахматисту предлагали сыграть в сериале от Netflix “Ход королевы”

28.11.2020, 14:48, Новости дня

Команда мини-сериала “Ход королевы” (The Queen’s Gambit) стримингового сервиса Netflix предлагала украинскому шахматисту Василию Иванчуку сыграть одну из ключевых ролей. Об этом чемпион мира по блицу и быстрым шахматам рассказал 27 ноября в интервью “Радіо Свобода”.

По словам львовянина, его рассматривали на роль российского гроссмейстера Василия Боргова, который в заключительном эпизоде сериала встречается за шахматной доской с главной героиней – Элизабет Хармон. Однако несмотря на интерес со стороны шахматиста, роль ему так и не досталась.

“Мне написали на мейл, что вот есть такое предложение – сыграть роль Боргова. Выяснил, что компания солидная, что действительно готовится такой фильм. Тогда написал: “Что вы конкретно предлагаете? Я должен знать более или менее объем работы”. Прошла, возможно, неделя между тем, как я получил письмо и ответил на него. И они ответили: “Извините, мы уже нашли другого актера на эту роль”, – рассказал шахматист.

Впрочем, этим эпизодом участие Иванчука в проекте не ограничилось. 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров, который был консультантом создателей сериала, решил положить в основу финальной партии всего сериала реальный шахматный поединок. Речь идет о матче Иванчука и американского шахматиста Патрика Вольфа, который они сыграли в 1993 году.

Премьера семисерийного сериала “Ход королевы”, снятого по мотивам одноименного романа писателя-фантаста Уолтера Тевиса, состоялась 23 октября 2020 года. Режиссером проекта стал Скотт Фрэнк.

Действия сериала происходят в 50-х годах прошлого столетия. Главная героиня – успешная шахматистка Хармон, которая воспитывалась в детском доме. По сюжету, ей предстоит преодолеть алкогольную и наркозависимость, чтобы осуществить свою мечту – завоевать звание гроссмейстера.

За первые 28 дней сериал посмотрело более 62 млн домохозяйств, что позволило назвать его премьеру самой успешной среди мини-сериалов Netflix.