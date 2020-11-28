 

Арахамия рассказал, когда может быть принят госбюджет на 2021 год

28.11.2020, 14:48, Новости дня

Верховная Рада может принять госбюджет на 2021 год во втором чтении в течение двух недель. Как сообщает “РБК-Украина”, об этом 28 ноября перед совещанием лидеров парламентских фракций заявил народный депутат, глава фракции “Слуги народа” Давид Арахамия.

“Выглядит так, что бюджет согласовали в конце концов с МВФ, дефицит согласовали. И будем обсуждать на этой неделе в зале. А дальше посмотрим, сможем ли мы его в конце недели проголосовать, или если обсуждения немножко затянутся, тогда на следующей неделе точно проголосуем”, – сказал он.

Арахамия высказал мнение, что в парламенте найдутся голоса для принятия документа. По его словам, госбюджет могут поддержать фракция ВО “Батьківщина”, а также депутатские группы “За майбутнє” и “Довіра”, которые голосовали за законопроект в первом чтении.

Проект госбюджета на 2021 год опубликовали 14 сентября. Верховная Рада Украины 5 ноября приняла проект в первом чтении.

В первоначальной версии доходы бюджета были предусмотрены на уровне 1,071 трлн грн, расходы – 1,350 трлн грн. В утвержденной ко второму чтению редакции доходы были увеличены до 1,092 трлн грн, расходы снижены до 1,328 трлн грн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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