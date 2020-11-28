Степанов выздоровел от COVID-19

28.11.2020, 14:48, Новости дня

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов выздоровел от COVID-19. Как передает корреспондент издания “ГОРДОН”, об этом чиновник сообщил 28 ноября в ходе онлайн-брифинга о распространении коронавирусной инфекции.

В частности, впервые за две недели Степанов проводил брифинг из здания Министерства здравоохранения, а не из дома.

“Рад приветствовать вас на брифинге непосредственно из Министерства здравоохранения Украины. Хочу поблагодарить всех, кто желал мне скорейшего выздоровления. Как желали, так и произошло. И, пользуясь случаем, хочу пожелать всем, кто сейчас болеет COVID-19 или другим заболеванием, тоже скорейшего выздоровления”, – сказал министр.

Во время выступления Степанов снял маску, рядом с ним находился сурдопереводчик.

Об инфицировании COVID-19 министр сообщил 14 ноября. Во время болезни он находился дома на самоизоляции.