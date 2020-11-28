“Есть некий процесс ожидания”. Тихановская считает, что Россия больше не поддерживает Лукашенко

28.11.2020, 14:48, Новости дня

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в интервью “Радіо Свобода” заявила, что хотела бы встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

“Мы хотели бы изложить свою точку зрения, хотели бы услышать позицию России по белорусскому вопросу. Мы – соседи. И мы будем продолжать наши взаимоотношения в будущем. Хотелось бы пообщаться. И белорусы этого очень ждут. Не поддержки режима [Александра Лукашенко], а высказываний о белорусах, о нашем желании строить наше будущее всем вместе, а не усилиями одного человека”, – отметила Тихановская.

Комментируя тот факт, что Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах на следующий день после голосования, оппозиционерка заявила: “Поздравить, то поздравил. Но вы знаете, мне так кажется, в России тоже не ожидали, что протестное движение на этот раз сильное, и мы будем идти к победе, потому что в глазах белорусов Лукашенко не является легитимным”.

“Сейчас – это борьба против хамства, против неуважения, против бесчеловечности. Это только белорусы знали, что в этот раз все будет иначе. И, как мы видим, тогда оказала поддержку Россия режиму [Лукашенко], но сейчас есть некий процесс ожидания. Активной поддержки нет”, – отметила она.

Тихановская добавила, что никаких сигналов со стороны Кремля о возможной встрече с Путиным не поступало.

С 9 августа в Беларуси не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

11 августа Тихановская вынужденно выехала из Беларуси в Литву.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Известно еще об одном погибшем, Романе Бондаренко, в результате стычки неизвестных в масках с местными жителями. Конфликт произошел из-за бело-красно-белых ленточек. В Следкоме Беларуси заявили, что погибший был пьян. В комментарии изданию TUT.BY врачи сказали, что в организме Бондаренко было ноль промилле алкоголя.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина. После убийства Бондаренко Евросоюз пригрозил Беларуси новыми санкциями.