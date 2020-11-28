Daily Wire высмеял правила «безопасного» семейного праздника

28.11.2020, 14:46, Новости дня

Ко Дню благодарения ведущий Daily Wire Мэтт Уолш рассказал американцам, на что похож семейный праздник с соблюдением всех рекомендаций властей. Жёсткий отбор гостей, застолье в масках, доносы на близких и самоизоляция с телевизором — всё это «совершенно необходимо, чтобы мы оставались в безопасности», иронизирует Уолш.

Наступает День благодарения, и многие американцы думают, следует ли им отмечать его со своей семьёй. Отвечаю: да, следует. Вам обязательно надо отметить праздник с теми членами семьи, которых вы хотите убить. В этом году День благодарения отменяется, вместо него для всех желающих поучаствовать будет оргия смерти, болезни и отчаяния.

Более разумные, более здравомыслящие воздержатся от этого ритуала и предпочтут покушать в одиночку, с рассаженными вокруг стола картонными фигурами, чучелами животных и перевёрнутой шваброй c приделанными игрушечными глазами. Я называю это обычным вечером пятницы.

Но, к счастью, для тех, кто сговорился совершить самоубийство всей семьёй и настаивает на контакте с другими людьми во время праздников — можете себе такое представить? — Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и другие авторитетные органы выпустили простейшие рекомендации. И сейчас мы рассмотрим эти рекомендации одну за другой.

Первое, конечно же… И это, кстати, не просто рекомендация CDC, в некоторых штатах это уже закон. У вас должно быть не больше 10 человек. Это предел вместимости вашего дома. Любого дома. Это разумно, ведь все дома одинакового размера. Если бы дома существенно различались по размеру, вентиляции, планировке и так далее, было бы совершенно нелогично делать обобщённое заявление о том, сколько людей может безопасно находиться в доме. Это всё равно что заявить, что в ни в одной машине не должно быть больше четырёх пассажиров, как будто минивэнов не существует.

Но в данном случае всё иначе: мы знаем, что все дома имеют площадь ровно 1300 квадратных футов, три спальни, две с половиной ванных комнаты, выдвижной ящик на кухне, в котором лежит отвёртка, четыре разряженные батарейки и меню из закрывшегося китайского заведения. Все дома одинаковые. Так что 10 человек.

Но как же решить, кого из родственников пригласить? Если вы женаты, я бы предложил вам собрать всех ваших дальних родственников в Zoom. Тогда вы с супругой можете быть капитанами команд, вы сможете набирать каждый свою команду, как на уроке физкультуры в пятом классе. Кого не выберут, тот не придёт. Преимущество метода в том, что он даёт членам семьи понять, каков их статус в ваших глазах. Если дядю Брайана в этом году не выберут, может быть, он поработает над собой, чтобы больше не быть таким жалким и надеяться пройти отбор в 2021 году.

Второе. Рекомендуется носить маску. И не просто рекомендуется, во многих случаях этого требует закон. Правоохранительные органы будут заглядывать вам в окна или спускать беспилотники в ваш дымоход, чтобы убедиться, что все носят маски, находясь внутри дома.

Очевидный вопрос: а как же тогда есть? Конечно, вы можете снять маску, чтобы откусить кусочек, снова надеть её, пока жуёте, снять, чтобы откусить ещё кусочек… Однако тогда приём пищи может сильно затянуться, особенно если вы жирный обжора. Другой вариант — собраться вокруг очага, бросить еду в огонь и надеяться поглотить её, когда она превратится в дым и частицы просочатся сквозь вашу маску. Очень безопасно. Ещё одна альтернатива — так теперь ем я — не снимать маску, поставить еду перед собой и просто сосредоточенно смотреть на неё, надеясь впитать её с помощью экстрасенсорного восприятия. Я так делаю уже два месяца, похудел на 90 фунтов и, по словам врачей, умру ко вторнику.

Третье. Находитесь на расстоянии не меньше шести футов от других людей, не проживающих с вами. Дистанция шесть футов. Это достаточно просто. Единственный вопрос: а что делать, если ваша бабушка попытается вас обнять, показав тем самым, что она биологическая террористка? Всё, что я на это отвечу: злодеи должны предстать перед судом. Так что бегите оттуда и сразу же звоните властям. Полиция придёт в костюмах биологической защиты и отконвоирует бабушку в тюрьму. Где ей самое место.

Четвёртое. Постарайтесь не наведываться туда, где готовят или сервируют еду. Например, на кухню. Это очень важный совет. И я бы добавил, что, как показывает статистика, женщины с меньшей вероятностью заражаются и разносят COVID. Это значит, что мужчинам нужно позаботиться о безопасности и не заходить на кухню. Изолироваться где-нибудь, например, в комнате с телевизором и позволить женщинам готовить и убирать. Это те жертвы, на которые мы должны пойти ради своих любимых. Да и женщины будут там, где им хочется быть.

Пятое. Наконец, CDC рекомендуют приносить с собой собственные столовые приборы. Также приносите собственную еду. Об этом они тоже говорят. Я бы добавил: приносите свой собственный стол. И стул. Может быть, и собственную переносную уборную. И свою мебель. Наверное, и свой собственный холодильник для безопасного хранения еды.

Итак, если День благодарения празднуется в вашем доме, то лучше всего предоставить каждому отдельную комнату, где можно было бы всё это расставить. Тогда вы ели бы в одиночку, каждый в своей комнате, общаясь с помощью азбуки Морзе, стуча в пол или в стенку. Так можно вести много оживлённых разговоров! И это совершенно необходимо. Всё это совершенно необходимо, чтобы мы оставались в безопасности.

Но напоследок запомните: хотя вы не можете нормально отпраздновать День благодарения, не подвергаясь опасности, вас всё равно зовут в магазины Best Buy на следующий день, в «чёрную пятницу» — расталкивать старушек в погоне за наушниками с 60%-ной скидкой. Большие магазины розничной торговли совершенно безопасны с начала пандемии. Каким-то образом широкий ассортимент и низкие цены создают силовое поле, не пропускающее вирус. Это всё очень сложно, очень научно. Но не задавайте вопросов, не сомневайтесь ни в чём из этого. Просто делайте, что вам говорят. Вот что значит быть американцем.

Дата выхода в эфир 26 ноября 2020 года.