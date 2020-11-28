«Черная пятница» с поправкой на пандемию — покупатели ушли в онлайн

28.11.2020, 14:36, Новости дня

В этом году традиционные распродажи перед Днём благодарения проходят преимущественно онлайн из-за пандемии коронавируса, передаёт ABC News. Благодаря экономии на развлечениях, путешествиях и поездках на работу американцы потратят на рождественские подарки больше, чем в прошлом году, а интернет-магазины надеются повысить свой доход на 20-30%.

ЛИНСИ ДЭВИС, ведущая ABC News: «Чёрная пятница» в этом году принимает новый облик. Многие магазины закрыты, введены ограничения, поэтому ожидается, что впервые в этот день больше людей совершат покупки в интернете, чем лично. Корреспондент ABC Дирдри Болтон расскажет о некоторых заманчивых скидках, которые уже предлагают магазины.

Сегодня, накануне периода праздничных распродаж, всё решает время.

ПРОДАВЩИЦА: В этот раз «чёрная пятница» началась за месяц.

Более 40% покупателей отметили, что в этом году начали праздничный шопинг раньше, чем обычно.

ПОКУПАТЕЛЬНИЦА: Я закончила с рождественскими покупками. Всё сделала онлайн с самовывозом, вот как сейчас. Это потрясающе!

Пандемия делает покупки онлайн особенно популярными, а 60 крупнейших магазинов предлагают забрать товар из окна выдачи. Интернет-магазины и другие компании без торгового помещения предсказывают, что их доход вырастет на 20-30% и превысит $218 млрд.

Для тех, кто не хочет отказываться от похода по магазинам, многие продавцы ввели дополнительные меры безопасности и поощряют соблюдение социальной дистанции. Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) добавил «шопинг в переполненных магазинах непосредственно перед, во время или после Дня благодарения» в список занятий повышенного риска, которые следует избегать.

Вне зависимости от того, где или как вы совершаете покупки, распродажи «чёрной пятницы» уже идут. Можно найти накладные беспроводные наушники Beats Studio3 с эффектом шумоподавления за полцены, а для тех, кто хочет обзавестись домашним тренажёрным залом, компания Pelaton даёт скидку в $350 на свой фирменный комнатный велотренажёр. Скидки на одежду и украшения достигают в среднем 50% в JCPenney, Macy’s и Kohl’s.

ДИРДРИ БОЛТОН, бизнес-корреспондент ABC News: Исследовательская компания Coresight прогнозирует, что в этом году американцы потратят 160 миллионов долларов на подарки, что на 5% выше, чем в прошлом: люди накопили деньги от пропущенных развлечений, путешествий и поездок на работу, чтобы потратить их в праздники. Линси?

ЛИНСИ ДЭВИС: Спасибо, Дирдри.

Дата выхода в эфир 26 ноября 2020 года.