Не умирает любовь — 81-летний итальянец серенадами поддерживал свою жену в больнице

28.11.2020, 14:46, Новости дня

Когда из-за коронавирусных ограничений 81-летний итальянец Стефано Боццини не смог навестить жену Карлу в больнице, он пришёл под её окна с аккордеоном и спел песни, связанные с историей их любви, пишет The Guardian. Видеозапись его выступления растрогала интернет-пользователей, однако конец у этой истории печальный: через некоторое время после выписки Карла умерла.



YouTube/BlitzTv

The Guardian пишет о печальном финале романтической истории, которая развернулась в итальянском городке Кастель-Сан-Джованни: жена 81-летнего Стефано Боццини, который играл ей серенады под окнами больницы, умерла через день после выписки.

Как рассказывает издание, в начале ноября Боццини не смог навестить свою 74-летнюю жену Карлу в больнице, где она проходила обследования с подозрением на рак. Хотя в медицинском учреждении не лечили пациентов с коронавирусом, туда не допускали родственников, которые могли принести вирус. Тогда находчивый итальянец, который раньше служил в альпийской горнострелковой пехоте, пришёл с аккордеоном во двор больницы и сыграл своей жене песни, связанные с историей их любви. Его сын Маурицио выложил запись в интернет, где она быстро стала популярной и тронула сердца многих пользователей.

В интервью The Guardian 10 ноября Боццини объяснил, что просто следовал зову сердца в день, когда играл на аккордеоне. «Я сделал это для Карлы — показать ей, как сильно я люблю её, и поблагодарить за всё, что она мне подарила, — рассказал бывший пехотинец британской газете. — Я не смог увидеться с ней в больнице, поэтому пришёл во двор с аккордеоном — моё сердце подсказало мне так сделать. Услышав музыку, она выглянула в окно, так что по крайней мере я смог её увидеть».

Итальянец поделился с изданием своим репертуаром: первой он сыграл «Spanish Eyes», которую исполняет Энгельберт Хампердинк. «Ей так полюбилась эта песня, я всё время играю её дома, — заявил Стефано Боццини в интервью. — Я сыграл другие, которые всем знакомы, одну за другой, не останавливаясь. Множество больных людей выглядывало из окон больницы».

На следующий день после выступления супруга Карла вернулась домой, однако вскоре умерла. Боццини рассказал местной прессе, что потерял свою «альпийскую звезду». Пара прожила вместе 47 лет и воспитала трёх сыновей, отмечает The Guardian.