 

В Румынии растет число воскресших жертв коронавируса

28.11.2020, 14:49, Разное

Румыния лидирует по числу вернувшихся к жизни жертв эпидемии новой коронавирусной инфекции.

По состоянию на 28 ноября уже 104 человека, погибших от болезни, вернулись к жизни. Врачи продолжают наблюдение за ними, у больных наблюдается сильный голод и жажда, а также пониженная температура тела и бледный цвет лица.

Помимо Румынии, возвращение к жизни людей, умерших от COVID-19, зафиксировано в Китае, Венгрии, Алжире и Иране. Врачи полагают, что имеют дело с очередной стадией развития болезни, поскольку воскресшие не выглядят здоровыми, а также агрессивно реагируют на солнечный свет, чеснок и религиозную атрибутику. К изучению феномена присоединились ведущие мировые организации.

Профессор Бухарестского медицинского университета Владош Батори рассказал, в каких условиях содержатся вернувшиеся к жизни пациенты.

– В палатах установлены ионизаторы, заряжающие воздух ионами серебра, а водопровод больницы ежедневно освящает священник. Состояние больных стабильное: в дневное время они в основном спят, а ночью пытаются выписаться на домашнее лечение. Мы их пока не выпускаем, но если их станет слишком много, мы сможем рассмотреть и такой вариант, – рассказал профессор Батори.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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