 

Оладух-убийца – Личное мнение

28.11.2020, 14:34, Разное

Очевидцы сначала услышали 6-7 выстрелов. Затем был короткий перерыв, за которым последовало ещё два хлопка.

На месте нашли открытый автомобиль. В нём — расстрелянная женщина. Убивший её бывший муж встал на колени и застрелил себя — не с первого раза.

Произошедшее на днях в Калининграде преступление получило продолжение.

Оказывается, убийца-оладух преследовал не только убитую, но и предыдущую жену.

14 лет назад Александр развёлся с другой женщиной, Евгенией. С ребёнком не общался, алименты не платил, но узнав, что бывшая лишила его родительских прав, стал угрожать и ей.

Любил выпивать. Не любил работать. Деньги любил. Как только родилась дочь, она ему стала неинтересна — пелёнки, какашки, да нафиг! Но вот спустя 14 лет, оладух почувствовал себя ущемлённым — надо же, прав лишили! — и стал угрожать бывшей жене.

Но «подвернулась» другая бывшая — ей отомстить хотелось сильнее.

Убитая жаловалась на преследование со стороны бывшего мужа. У неё остались двое детей: старшей — 10, младшему — 3 года.

Вопрос тут только в том, почему наше государство позволило этому чмошнику убить женщину?

Нет, ну серьёзно, очевидно ведь, что оладух должен был стать убийцей. Прочитав переписку выше, это совершенно понятно. Почему же у нашей полиции, живущей на наши налоги, нет средств защитить нас от таких конченных на голову уродов?

Где закон о преследовании, как во всех цивилизованных странах? Ведь всё просто сделать — если есть переписка, запись угроз, иные доказательства, то тебя сажают в тюрьму.

Оладух-убийца изрисовал стены надписями про шлюху и суку, которая здесь живёт, но нужен был труп, чтобы возбудить уголовное дело!

Таких уродов у нас очень много. К счастью, не все находят пистолет и убивают, но преследованиями сильно портят жизнь женщин. Вы только представьте, что вас так преследуют, и всё поймёте.

«Уже с 20 ноября видно, как он делал круги возле этого дома, останавливался иногда на 20 минут, иногда на час. По-моему в ночь до убийства 25 числа, он с 11 до первого часа ночи там стоял, дежурил возле дома. И  он периодически останавливался, ждал. Перед самим убийством, я понял, он сделал несколько кругов, остановился в конце дома, а когда ее увидел (жертву), быстро подъехал».

Преследование, угрозы у нас почему-то считаются мелочью. Говорят, как будет труп, тогда приходите.

Это неправильно. Уродов нужно превентивно сажать. Посмел бросить неосторожную фразу в адрес бывшей — иди в тюрьму.

Согласны?

Источник: Лена Миро



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