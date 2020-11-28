 

На Украине похитили авиазапчасти с госпредприятия на 175 тыс. долларов

28.11.2020, 14:32, Новости дня

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила хищение с государственного предприятия в Тернопольской области авиазапчастей и вертолетного оборудования. Ущерб составил 175 тыс. долларов.

Должностные лица предприятия, действуя в сговоре менеджментом подконтрольной фирмы, незаконно списывали, демонтировали и вывозили с территории завода авиационные узлы и агрегаты, установленные на вертолетах Ми-2, сообщается на сайте СБУ.

«Чтобы «прикрыть» сделки, должностные лица фальсифицировали техническую документацию на незаконно отчужденное авиационное оборудование. Учитывая, что некоторые элементы оборудования находились в неудовлетворительном техническом состоянии, злоумышленники вносили фиктивные данные о проведенных ремонтных работ и ресурсного восстановления», – уточняется в сообщении.

Похищенные авизапчасти должны были поставляться украинским компаниям-эксплуатантам, использующих вертолетную технику для агрохимических работ в стране. Отмечается, что во время следственных действий изъяты авиационное оборудование с технической документацией, фиктивные акты ремонтных работ и ресурсного обновление оборудования, а также документы финансово-хозяйственной отчетности, которые могут использоваться в качестве доказательств.

В декабре 2019 года начальство госпредприятия в Киеве уличили в растрате средств при закупке оборудования для военных самолетов.



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