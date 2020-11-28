Украина планирует купить у Турции пять беспилотников

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28.11.2020, 14:32, Новости дня

В 2021 году Киев закупит пять турецких БПЛА Bayraktar TB2, сообщил главнокомандующий ВС Украины генерал-полковник Руслан Хомчак.

«Уже принято решение и спланировано, что в следующем году для нужд Вооруженных Сил Украины мы закупим пять новых Bayraktar. В них несколько иные тактико-технические характеристики, в частности высота и дальность применения», – цитирует Хомчака информагентство АрмияInform.

Газета ВЗГЛЯДА разбиралась, какие интересы объединяют Украину и Турцию, а также сообщала, что Киев подписал с Анкарой рамочное соглашение о военном сотрудничестве, предполагающее «углубление взаимодействия по 21 направлению». Стороны выразили намерение «начать и имплементировать совместные проекты по строительству боевых кораблей, БПЛА и всех видов турбинных двигателей».



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