 

Ученые вспомнили про НЛО с пришельцами, обнаруженном еще в СССР

28.11.2020, 14:32, Разное

Научные сотрудники снова заинтересовались фрагментами космического корабля «инопланетной цивилизации», который курсировал по околоземной орбите. Это открытие было сделано в 1979 году, а сообщил о нем советский астрофизик Сергей Бошич.

По словам ученого, он обнаружил обломки летательного аппарата, внутри которого находились погибшие инопланетяне. Эксперт также сообщил, что длина этого аппарата была около 30 метров. Вместе с тем находка заинтересовала не только ученых, поэтому, как и полагалось во времена СССР, данная информация была оперативно засекречена. Однако информация об интригующем инциденте каким-то образом просочилась в западные СМИ.

В то время некоторые ученые не особо поверили словам коллеги, посчитали их разыгравшейся фантазией специалиста. Однако были и те, кто поверил в гипотезу Бошича. Например, ученый-физик Владимир Ажажа убежден, что это был самый настоящий неопознанный летающий объект, так как обычные космические объекты не имеют орбиты.

В западных СМИ появилась информация о том, что СССР якобы собирается изучить загадочные обломки, для чего отправит к ним секретную спасательную миссию. Более ничего об этом не было слышно. Независимые исследователи выдвинули две версии: миссия не была осуществлена, либо ее просто засекретили. Поэтому, а может по другим причинам, о дальнейшей судьбе фрагментов НЛО исследователи не вспоминают. Некоторые теоретики предположили, что инопланетный корабль так и находится на околоземной орбите, многим он известен под названием «Черный рыцарь».

Впрочем, несколько лет назад Владимир Ажажа выступил с сенсационным заявлением о том, что никаких инопланетян на Земле нет и не было никогда, а НЛО – это лишь часть Вселенского разума, органично сосуществующая с биологической жизнью на нашей планете.



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