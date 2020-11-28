Названы защищающие от рака продукты

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28.11.2020, 14:06, Разное

Диетолог Наталья Денисова назвала продукты, которые могут защитить человека от развития рака. Отмечается, что окисление клеток сдерживают антиоксиданты. Они обладают противоопухолевым эффектом.
Антиоксиданты содержатся в различных продуктах питания. Например, ликопин можно найти в томатах. В особенности на это должны обратить внимание представители сильного пола, поскольку при включении продукта в рацион обеспечивается профилактика рака предстательной железы. Каратиноиды можно найти в овощах и фруктах красного и оранжевого цвета.

Рак груди можно предотвратить за счет поступления в организм тиолов. Они содержатся в различных видах капусты. Антиоксиданты присутствуют в вишне, чернике, смородине и иных ягодах фиолетового цвета. В рационе должен соблюдаться баланс продуктов. Тогда организм будет получать питательные элементы из всех групп.

По словам специалиста, употребление в пищу конкретных продуктов не является полной гарантией того, что человек не заболеет раком. Однако правильное питание снижает риск развития онкологии.



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