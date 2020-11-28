 

Максим Матвеев: «С Михаилом Боярским я не фехтую, а мирно сосуществую»

28.11.2020, 14:06, Разное

Максим Матвеев признался, что перед знакомством с Михаилом Боярским, который стал его тестем, он очень нервничал и переживал. Однако актеру удалось отлично поладить с российским д’Артаньяном.
В браке Максим Матвеев и его супруга Елизавета Боярская состоят уже десять лет, воспитывая двоих детей. В этом им с удовольствием помогает знаменитый дедушка и бабушка, которые души не чают в восьмилетнем Андрее и годовалом Григории. У звезды фильма «Стиляги» сложились отличные отношения с Михаилом Боярским и Ларисой Луппиан. Артист признался, что он вырос на картине о приключениях мушкетеров. Особенно его впечатлило то, как его будущий тесть владел шпагой, 38—летний Максим Матвеев в детстве посещал занятия по фехтованию. Со своим знаменитым родственником он живет мирно и «шпагами не меряется».

По словам Максима Матвеева, их семья основана на взаимопонимании и гармонии. В последнее время актер заметил, что стал уделять больше времени сыновьям. Он готов променять репетицию в театре на игры с Андреем и Григорием.



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