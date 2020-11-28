 

Ольга Ушакова ушла с Первого канала ради младшей дочери Беллы

28.11.2020, 14:06, Разное

Ведущая Ольга Ушакова объяснила свой уход с Первого канала тем, что вернулась в отпуск по уходу за младшей дочерью Беллой, которой всего девять месяцев. Многодетная мать призналась, что подписчики вначале неверно истолковали ее пост в микроблоге Instagram.
Бросать работу на телевидение она не собирается. Ольга Ушакова просто поняла, что слишком рано вышла из декретного отпуска, так как ее семья и дети требуют много внимания, которые она, в силу занятости, неспособна была им дать. Знаменитость уверена, что не будет три года сидеть дома, а вернется в эфир «Доброго утра» намного раньше.

Пока Ольга Ушакова наслаждается временем, проведенным в компании мужа и детей. Они вместе улетели на отдых в Дубай. Кроме этого, телеведущая поделилась своими планами на декретный отпуск. Она не собирается зря тратить время и намерена освоить еще одну профессию. Звезда мечтает пройти курсы декоратора, так как хочет развиваться и не стоять на месте.



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