Брейвик подал иск против тюрьмы из-за того, что ему пришлось ждать PlayStation 5 целую неделю

28.11.2020, 14:03, Разное

Норвежский правый активист Андерс Брейвик, отбывающий срок в тюрьме за теракты, совершенные в 2011 году, подал в суд иск против тюрьмы Шиен в связи с несвоевременным предоставлением ему игровой консоли PlayStation 5. Он требует 50 тысяч крон (это около $5600) в качестве возмещения ущерба.

По словам Брейвика, с момента выхода консоли 19 ноября и до её получения ему пришлось ждать целую неделю. Всё это время он был вынужден играть на «морально устаревшей консоли PlayStation 4 Pro с мыльной графикой», говорится в иске. Истец считает это нарушением его прав и садизмом со стороны пенитенциарной системы.

Администрация тюрьмы претензии отвергает и указывает, что в Норвегии PS5 не поступили в «физические» магазины. Новая консоль для Брейвика была куплена и оплачена ещё в период предварительного заказа, однако привезли её с задержкой. В связи с этим тюремное начальство просит суд переадресовать иск к компании-поставщику консоли. Первое заседание по этому делу состоится уже в декабре.