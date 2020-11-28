В центре Днепра произошла перестрелка, пострадали четыре человека

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28.11.2020, 13:54, Новости дня

Утром 28 ноября возле кафе в центре Днепра произошел конфликт, в результате которого ранения получили четыре человека. Об этом сообщила пресс-служба управления полиции Днепропетровской области.

“Конфликтная ситуация возле кафе на улице Короленко возникла 28 ноября около 5.00. Как выяснили полицейские, указанное заведение, несмотря на карантин, работало ночью по предварительной договоренности с администрацией. Пятеро отдыхающих попали в кафе через служебную дверь. Уже под утро на улице между клиентами и охраной кафе возникла потасовка, в результате которой 37-летний охранник получил огнестрельные ранения и был доставлен в больницу”, – отметили в полиции.

Кроме того, трое посетителей заведения получили ножевые ранения.

Полиция открыла по факту инцидента уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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