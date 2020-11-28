 

В Киевском облсовете произошли стычки из-за якобы “ковидного” депутата. Видео

28.11.2020, 13:54, Новости дня

27 ноября в Киевском облсовете произошли стычки из-за якобы больного COVID-19 депутата от “Батьківщини” Руслана Браславского. Об этом сообщает движение “Чесно”.

На пятничном заседании, где облсовет во второй раз пытался выбрать своего главу, присутствовали 82 из 84 депутатов. Во время заседания лидер регионального отделения “За майбутнє” Ярослав Москаленко внезапно заявил, что один из представителей “Батьківщини” Руслан Браславский якобы болен COVID-19 и об этом он сказал ему несколько дней назад.

“Карточка Браславского была в системе и сигнализировала, что он зарегистрирован. Народный депутат [и председатель областной ячейки “Батьківщини” Константин] Бондарев завел в помещение Браславского. У правоохранителей требовали, чтобы Браславского вывели и сделали тест на COVID. Бондарев бросился защищать соратника и его забрали, а Браславского оставили”, – рассказывает пресс-секретарь “За майбутнє” Галина Нагорная.

В своем Facebook она уточнила, что как оказалось, депутатская карточка Браславского почему-то оказалась у Бондарева.

https://www.facebook.com/tetiana.kovalchuk.1/posts/3483255518377436

В комментарии “Украинской правде” Нагорная сообщила, что Браславский отказался вставать и показывал какой-то электронный результат теста на COVID-19, из которого можно было понять, что это его тест.

Видео стычек в Facebook опубликовала руководитель Нагорная.

https://www.facebook.com/g.rusyn/videos/3615969375132397/

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразилось 61,6 млн человек, 1,44 млн умерли, а выздоровело 39,44 млн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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