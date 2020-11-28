 

ЕС отреагировал на убийство иранского физика-ядерщика

28.11.2020, 13:38, Новости дня

Евросоюз осуждает убийство иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, погибшего в результате покушения в Тегеране, сообщила Европейская служба внешних связей.

«Это уголовное преступление, противоречащее принципу защиты человеческой жизни, за который стоит Евросоюз…В нынешнее время неопределенности более чем когда-либо важно всем сторонам сохранять спокойствие и проявлять максимум сдержанности, чтобы избежать эскалации, которая не может быть ни в чьих интересах», – передает сообщение службы ТАСС.

Фахризаде убили в пятницу. Очевидцы сообщили о взрыве на месте происшествия. Сообщения о смерти и покушении на ученого подтвердило минобороны страны. Иран пообещал отомстить за убийство ученого. Позже Тегеран заявил о причастности к убийству физика-ядерщика США и Израиля.



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