 

Мнение: Гор Аматуни о провале подготовки Армении к войне

28.11.2020, 13:18, Разное

Гор Аматуни о Пашиняне и о некоторых причинах военной катастрофы Армении в Карабахе.
Из интересного – по словам Аматуни, программы по созданию/закупки БПЛА для нужд МО Армении фактически были сорваны или саботировались руководством.
МО Армении было бесплатно передано 50 БПЛА стоимостью 55 тыс. долларов каждый. Из них 18 было угроблено на полигонах во время испытаний.
На 4-й день войны работал всего 1 БПЛА.
Ну и там еще немало различного батхерта, причем автор периодически скатывается с русского на армянский.

Плюс до кучи, новые сюжеты из Карабаха от военкора Патрика Ланкастера посвященные последствиях для простых армян тех вещей, которые экспрессивно разоблачает Аматуни.

Армянин, который отказался уезжать.

Уничтожение имущества в Кельбаджаре.

Последние беженцы.

Монастырь в Дадиванке.

Армянские солдаты в Мартуни.

О передаче Кельбаджарского района Азербайджану.

Источник: Colonel Cassad



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.10 / Детский офтальмолог рассказал о главной причине плохого зрения

25.09 / Евгений Понасенков возглавил партию в Приднестровье

25.09 / В Приамурье разыскивают убийц тигра Павлика

16.11 / Ученые обнаружили зависимость между продолжительностью жизни и особенностями фигуры человека

14.10 / Жительница Великобритании впала в кому и забыла 20 лет жизни

09.11 / Социальная изоляция увеличивает риск гипертонии у женщин

11.03 / Мнение: История о черных очках

05.08 / В Санкт-Петербурге в коммунальной квартире найден труп женщины с гематомами

04.07 / Мнение: Как “русские” евреи изменили Израиль

13.07 / Мнение: Урбанизация 2.0

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска