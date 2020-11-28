Мнение: Гор Аматуни о провале подготовки Армении к войне

28.11.2020, 13:18, Разное

Гор Аматуни о Пашиняне и о некоторых причинах военной катастрофы Армении в Карабахе.

Из интересного – по словам Аматуни, программы по созданию/закупки БПЛА для нужд МО Армении фактически были сорваны или саботировались руководством.

МО Армении было бесплатно передано 50 БПЛА стоимостью 55 тыс. долларов каждый. Из них 18 было угроблено на полигонах во время испытаний.

На 4-й день войны работал всего 1 БПЛА.

Ну и там еще немало различного батхерта, причем автор периодически скатывается с русского на армянский.

Плюс до кучи, новые сюжеты из Карабаха от военкора Патрика Ланкастера посвященные последствиях для простых армян тех вещей, которые экспрессивно разоблачает Аматуни.

Армянин, который отказался уезжать.

Уничтожение имущества в Кельбаджаре.

Последние беженцы.

Монастырь в Дадиванке.

Армянские солдаты в Мартуни.

О передаче Кельбаджарского района Азербайджану.