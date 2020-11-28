 

Лукашенко о разговоре Тихановской с западными кураторами: Перехватили конференцию этих лохушек

28.11.2020, 13:14, Разное

После громкой истории с “перехватом” белорусской агентурой переговоров Берлина и Варшавы эксперты полагали, что политтехнологи Лукашенко перестанут писать Батьке сценарии с “обнародованием” сенсаций из Запада. Они сильно ошибались.

Александр Григорьевич в очередной раз заявил, что в его распоряжении оказались секретные записи. Теперь под раздачу попала его соперница Светлана Тихановская.

Лукашенко сообщил, что во время переговоров “этих лохушек” беглая оппонентка открестилась от своей политической силы. Тихановская якобы воскликнула о том, что не принимает никаких решений касательно политической жизни в Белоруссии, поэтому от нее нечего требовать. Также, по словам Батьки, она отметила, что “наш президент в Литве”.

Лукашенко подчеркнул, что такие личности, как Тихановская, очень нужны Западу. Безвольными и декоративными фигурами проще манипулировать.

Напомним, ранее Тихановская призвала Евросоюз расширить ограничительные меры в отношении белорусской элиты. Речь шла о том, чтобы наложить санкции на бизнесы, которые ведут приближенные к Лукашенко чиновники.



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