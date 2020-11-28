 

Беременная экс-участница «ДОМ-2» Ирина Пинчук со слезами пожаловалась на головокружение

28.11.2020, 13:12, Разное

Ирина Пинчук подробно рассказывает подписчикам о своей личной жизни в микроблоге Instagram. Недавно беременная бывшая участница «ДОМа-2» со слезами на глазах пожаловалась на свое состояние здоровья и головокружения.
Блогер несколько дней назад на вечеринке в честь празднования дня рождения возлюбленного призналась, что ждет ребенка. Ирина Пинчук устроила Араю Чобаняну сюрприз, человек в костюме аиста принес ему коробочку, в которой был положительный тест на беременность и снимок с УЗИ. Бывшая участница телестройки после этого события ответила на вопросы подписчиков и прокомментировала скорое пополнение. По ее словам, ребенка они планировали и работали над этим вопросом пару месяцев.

Недавно Ирина Пинчук призналась фолловерам, что у нее ухудшилось состояние здоровья. Звезда «ДОМа-2» настолько плохо себя чувствовала, что не могла встать с кровати. Она расплакалась на камеру и пожаловалась, что как только расскажет что-то хорошее в Instagram, так сразу начинаются проблемы. В комментариях ей посоветовали держать личные переживания при себе, отметив, что «счастье любит тишину». Также Ирине Пинчук посоветовали не тянуть и поскорее обратиться со своими проблемами к врачу.



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