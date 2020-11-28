Видео: Неубиваемый Redmi Note 9 Pro 5G роняют, гнут, бьют металлическими шариками, поливают водой и морозят

28.11.2020, 13:12, Разное

В Сети продемонстрировали видео тестов прочность неубиваемого смартфона Redmi Note 9 Pro 5G. Устройство роняли, били металлическими шариками, гнули, поливали водой и даже морозили, но и это не причинило ему вреда.

Суббренд компании Xiaomi выпустил очередной флагман линейки Note, как оказалось, Pro-версия девятой линейки аппарата оказалась просто неубиваемой. Сверхпрочность девайса показали на видео, в нем Redmi Note 9 Pro 5G подвергают самым сложным испытаниям. Только вчера смартфон был представлен официально, сегодня же поклонники бренда смогли убедиться воочию в его высоком качестве.

Кроме стандартных тестов аппарат подвергли и настоящему экстриму, пытаясь представить, как отразятся на нем ситуации из условий эксплуатации в реальной жизни. Кроме привычных падений гаджет били металлическими шариками, гнули. Также испытатели Redmi Note 9 Pro 5G поливали его водой, осыпали мукой, все это смартфон выдержал с достоинством. И это при том, что в девайсе отсутствует полноценная водозащита по стандарту IP68, он, согласно документации, выдерживает капли и брызги.

Более того, на технических характеристиках и возможностях устройства не отразилась даже заморозка. Пройдя все испытания, он, как и до этого, выполнял все свои функции. Стоит отметить, что задняя крышка аппарата выполнена из закаленного стекла, оно с достоинством выдержало все эксперименты. Согласно сценарию ролика, после каждого этапа испытаний смартфон поднимали и звонили, что показало работоспособность гаджета в самых непредвиденных обстоятельствах. По мнению экспертов, окончательные выводы можно будет сделать после проведения независимых тестов. Однако уже сейчас понятно, что на рынок вышел один из самых прочных смартфонов, который, к тому же, поддерживает мобильную связь пятого поколения.